Oststeirisches Brot überzeugte Experten in Geschmack, Kaubarkeit und Co.

Die Landwirtschaftskammer prämierte wieder das beste Brot des Landes. Gleich drei Landessiege gingen dabei in die Oststeiermark - an die Familie Nigitz aus Takern II, Andrea Wurzer aus Gschmaier und an die Fachschule St. Martin in Hartberg.