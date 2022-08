Der Konflikt rund um die ESV-Stocksporthalle in Lindegg spitzt sich weiter zu. Was als Nachbarschaftsstreit begann, entwickelt sich zu einem baurechtlichen Albtraum. Inzwischen wurde dem Verein sogar die Benützung der Halle untersagt. Denn Gutachten zeigen, dass sowohl der Standort des Gebäudes als auch fehlendes Dämmmaterial den Vorschriften und dem ursprünglichen Bauplan nicht entsprechen. In einem Schreiben ermahnt die Landesregierung die Gemeinde deshalb nun, die Stocksporthalle abzutragen. Darin wird gefordert, "den zu vollstreckenden Bescheid umgehend an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zur Vollstreckung zu übergeben".