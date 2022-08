Das Nachhilfeinstitut "Schülerhilfe" bietet in einer gemeinsamen Initiative mit dem Sozialministerium seit Kurzem kostenlose Nachhilfe für Kinder von einkommensschwachen Alleinerziehenden an. Bisher wird es im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld allerdings noch nicht sonderlich gut angenommen. Die alleinerziehende Mutter Stefanie Spandl aus Waldbach spricht über die Ausbaufähigkeit der Initiative und die Notwendigkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vorher hatte sie von diesem Angebot noch nichts gehört.