"Mounted Games": Mit 13 Jahren bei der WM in Frankreich unterwegs

Magdalena Uhl konnte sich gemeinsam mit dem österreichischen Nationalteam in der Reitsport-Disziplin "Mounted Games" den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft in Frankreich sichern. Auch in Zukunft will die 13-Jährige hoch hinaus.