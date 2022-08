Windräder bleiben weiterhin Mangelware im Bezirk

Während der Nachbarbezirk Weiz eine Spitzenreiterrolle in der Steiermark in Sachen Windparks einnimmt, ist diese Form der Energiegewinnung in der Oststeiermark eine Seltenheit. Grund dafür ist ein Sachprogramm des Landes Steiermark.