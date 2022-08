23 Jahre ist es her, dass es in Bad Waltersdorf einen Bewerb in dieser Größenordnung gab. Dieses Mal gehen aber nicht die Weltmeisterschaften im Ballonfahren über die Bühne, sondern die Staatsmeisterschaften. Und dafür kommen 50 Teams aus der ganzen Welt in die Oststeiermark. Sie messen sich während 7. und 10. September bei verschiedenen Bewerben, ehe viele von ihnen zur WM ins benachbarte Slowenien weiterfahren.