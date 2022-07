Im Gasthaus "Zum Kirchenwirt" in Schäffern ertönt ein steirisches Lied, gespielt mit einer Ziehharmonika, aus den Lautsprechern. Abwesend stehen einige Männer um den Computer, aus dem die fröhliche Musik kommt, herum und schwelgen in Erinnerung. "Das Spielen war einfach seine größte Leidenschaft", erinnert sich einer der Männer an den kürzlich verstorbenen Bekannten. In einem Video am Bildschirm ist der oststeirische Pilot, der am vergangenen Samstag bei einem Flugzeugabsturz im Wechselgebiet ums Leben kam, in Tracht und mit Ziehharmonika zu sehen.