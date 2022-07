Disco "Excalibur" spielt weiterhin umstrittenen Partyhit "Layla"

Rund um den Song "Layla" ist eine Sexismusdebatte entbrannt. In der Hartberger Disco "Excalibur" will man das umstrittene Lied dennoch und "jetzt erst recht" spielen, wie die Inhaber auf Facebook posten. Die Kritik am Liedtext könne man nicht nachvollziehen.