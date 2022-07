Erweiterungen im Bereich der Forschung und Entwicklung "sowie Verbesserungen in unserer industriellen Produktion" stehen beim Kühlkompressoren-Hersteller Nidec am Standort in Fürstenfeld bevor. Unterm Strich will der Konzern in den nächsten fünf Jahren 53 Millionen Euro in der Steiermark investieren, wie Valter Taranzano, Konzernchef der Nidec Global Appliance im Rahmen eines Besuchs bei Wirtschaftsminister Martin Kocher betonte. 300 neue Arbeitsplätze sollen dadurch geschaffen werden.