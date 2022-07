Ein Problem, das im Sommer in heimischen Naturbadeteichen immer wieder auftaucht: Kleine Saugwürmer im Badewasser haben etwa die Gemeinde Pinggau Anfang Juli gezwungen, den Betrieb einzustellen. Mit Frischwasser hat man versucht, den See zu kühlen, um das Zerkarien-Problem in den Griff zu bekommen. Jetzt musste der Naturbadesee Wechselland wieder gesperrt werden.