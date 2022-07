Die Band "Los Sharkos" aus Großsteinbach verschlägt es an diesem Wochenende in die Schweiz. Die drei oststeirischen Musiker konnten bereits unzählige Auftritte in Österreich und Deutschland meistern, doch jetzt zieht es sie zu einem neuen Highlight: Am 22. und 23. Juli gastieren Georg Eisner (Gitarre), Mario Samer (Drums) und Christoph Tlapak (Bass) bei der Bikerparty der Dead Riders in Sumiswald, bei der bis zu 50.000 Besucher erwartet werden.