Es riecht nach frischem Heu und penetrantem Fliegenspray, bei dem Insekten dazu neigen, die Flucht anzutreten. Folgt man dem intensiven Geruch, führt er einen in den Gang, der von beiden Seiten mit Pferdeboxen umringt ist. Langsam werden Kicher-Geräusche und wirres Getuschel von Kindern immer lauter. Ums Eck wurden fünf Pferde aus ihren Boxen geführt und an einen Strick gebunden - zwischen ihnen wuseln zehn Mädchen herum. Die eine mit einer Bürste für die widerspenstige Pferdemähne in der Hand, die andere kratzt gerade mit einem Werkzeug die Hufe ihres Ponys sauber. Wie auch die Mädchen, gleicht kein Pferd dem anderen: Neben einem hellblonden Pferd, das vor allem durch seinen auffallenden schwarzen Fellstrich am Rücken hervorsticht, steht ein rostfarbenes Pony, das genüsslich vor sich hin döst.