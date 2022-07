Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende die Kundgebung des Grazer Vereins "Women's Action Forum" in Pöllau, inklusive anschaulicher BH-Wegwerfaktion. Die Organisatorinnen verstanden dies jedoch nicht nur als Zeichen für Friede, Toleranz und Akzeptanz, sondern auch als Gegenpol zum zeitgleich stattfindenden religiösen Jugendtreffen in Pöllau, das schon im Vorjahr unter anderem wegen Homophobie in der Kritik stand. Kurios: Beim Treffen, das nicht im Zusammenhang mit der Katholischen Jugend steht, sollen auch von Unbekannten Kondome in ein Anbetungszelt geworfen worden sein.