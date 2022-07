Trotz Sommerferien sind die heißen Klassenzimmer in den Dachgeschossräumen der Mittelschule Gerlitz immer noch Thema in Hartberg. Nachdem zuvor eine Nachtlüftung vorgeschlagen wurde, will man jetzt doch neue Fenster einbauen. Der finanzielle Aufwand sei, laut Bürgermeister Marcus Martschitsch (ÖVP), jedoch enorm. Deshalb will man sich mit den umliegenden Gemeinden zusammentun.