Die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg am See wurde am Dienstag, dem 19. Juli, um etwa 19 Uhr zu einem Unfall mit verletzter Person gerufen. Ein junger Mopedlenker war auf der L 414 im Ortsteil Schielleiten aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Ansonsten waren keine Fahrzeuge in den Unfall involviert.

Der junge Mann wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Hartberg eingeliefert. Neben der FF Stubenberg am See und der Rettung waren auch der Notarzt und die Polizei Pöllau vor Ort. Die FF Stubenberg, die mit 18 Mann und drei Fahrzeugen anrückte, sicherte die Unfallstelle ab und barg schließlich das Moped. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.