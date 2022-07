1000-jährige Eiche soll jetzt einen eigenen Parkplatz bekommen

Die 1000-jährige Eiche, die in Bierbaum (Bad Blumau) steht, lockt jedes Jahr viele Touristen an: Daher plant die Gemeinde nun, einen Parkplatz in der Nähe zu bauen. Nach Heidi Goëss-Hortens Tod sucht man auch eine neue Patin.