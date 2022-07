Seit vergangenem Herbst war der rund 350 Jahre alte Marienhof Herberstein in Stubenberg am See geschlossen, nun wird dieser wieder zu neuem Leben erweckt. Quasi wachgeküsst wird er von Michael Kinelly, der gemeinsam mit seiner Familie mehrere Lokale - darunter den BB1-Heurigen in Bad Waltersdorf und den Schlosswirt auf Schloss Kornberg - betreibt.