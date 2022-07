"Illegale Baustelle": Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Weil die baubehördliche Versiegelung der Gemeinde am Wochenende aufgebrochen wurde, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft rund um die "illegale" Baustelle in Wagerberg. Ein Zaun sorgt für Aufregung in der Nachbarschaft.