In Pöllau vermutet ein Anrainer, dass sein 14-jähriger Hund "Snoopy" im Wald Richtung Masenberg mutwillig getötet wurde. Am 17. Mai fand er den Zwergspitz tot in einem Teich. Derzeit hofft der Besitzer auf Hinweise von Augenzeugen, die an die Polizei in Pöllau weitergegeben werden sollen.