Ein Holzgestell mit zwei roten Sensoren steht auf dem Hartberger Hauptplatz – versteckt hinter der Mariensäule, sodass es nicht gleich sichtbar ist. Ein Mann läuft auf den Platz, blickt sich suchend um und hält dann auf das Gestell zu. Er trägt ein weiß-rotes Leiberl: "Austrian Orienteering Days" steht darauf geschrieben.

Jener Wettkampf im Orientierungslauf begann bereits vergangene Woche in Graz und ging am Montag mit einem Sprint im Hartberger Ortskern weiter. Nach den Bewerben im urbanen Gebiet geht es in den nächsten Tagen mit drei Waldetappen weiter: Zunächst am Schöckl erklimmen 400 Athletinnen und Athleten aus 24 Nationen am Mittwoch ab 11 Uhr den Ringkogel, am Donnerstag endet das Event mit dem Langdistanz-Orientierungslauf in Unterrohr-Ghartwald (ebenfalls ab 11 Uhr). Die Teilnehmenden sind zwischen zehn und 80 Jahre alt.

Lissabon, Birmingham, Stockholm und Hartberg

Organisator Hannes Pacher von der Sportunion Schöckl möchte den Läuferinnen und Läufern ein besonderes Erlebnis bieten: "Es geht um das Motto: 'Laufend eine Stadt entdecken'. Also Sightseeing und Sport", lächelt er. Er betont auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Hartberg und dem Tourismusverband Oststeiermark. Die Austrian Orienteering Days sind Teil der European City Race Tour. Im Rahmen dieser Tour werden mehrere europäische Städte Austragungsort von Orientierungsläufen werden. Mit dabei sind unter anderem Lissabon, Birmingham, Stockholm – und Hartberg.