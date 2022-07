Für Aufregung sorgt eine bald aufgelassene Bushaltestelle in Fürstenfeld. Die Stadtgemeinde versucht zu beruhigen und will demnächst eine Alternative präsentieren. Und das soll schnell passieren. Denn die Postbusse, die in der Ledergasse Halt machen, befördern nicht nur regelmäßig Pendler nach Graz und Hartberg, sondern gelten auch als besonders beliebt für Badegäste, die an den Wochenenden ihre Zeit im Freibad Fürstenfeld genießen wollen.