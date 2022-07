Weiterhin Aufregung herrscht in Bad Waltersdorf: Auf jener Luxus-Baustelle in Wagerberg, auf der laut Gemeinde seit Februar dieses Jahres "illegal und ohne Baubewilligung" gearbeitet wurde, hat Bürgermeister Josef Hauptmann gemeinsam mit der baubehördlichen Polizei vor wenigen Tagen eine offizielle Sperre verhängt. In der Nacht auf Samstag sind jegliche amtliche Absperrungen und Siegel verschwunden.