Mindestens einmal in der Woche kommt es momentan auf der Autobahn zu Autobränden, so auch an diesem Freitagvormittag auf der A2. Kurz vor der Autobahnabfahrt Pinggau begann aus noch unbekannter Ursache der Motorraum des Autos eines Niederösterreichers, der in Fahrtrichtung Graz unterwegs war, zu brennen.