Vor kurzem haben Sie gemeinsam mit ihrem Basketball-Team, den Panthers Fürstenfeld, den Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft. Was war das für ein Gefühl?

PIT STAHL: Für mich war das die Bestätigung für drei Jahre harte Arbeit. Wir mussten damals, im Zuge der Neugründung der Superliga, den bitteren Gang in die zweite Liga antreten, hatten aber natürlich immer das Ziel, wieder aufzusteigen. Im ersten Jahr wurde die Saison aber leider wegen Corona abgebrochen und im zweiten Jahr haben wir es dann knapp verpasst. Und jetzt haben wir das geschafft, woran wir seit drei Jahren gearbeitet haben.