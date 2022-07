845 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Steiermark wurden im Rahmen des Wirtschaftsbarometers zu wirtschaftspolitischen Themen befragt - rund ein Drittel von ihnen blickt pessimistisch in die Zukunft. Der Ukraine-Krieg beeinflusst nach der Corona-Pandemie die Wirtschaft stark. "Es gibt zwar eine Umsatzsteigerung, allerdings ist diese getrieben von der Teuerung", sagt Vinzenz Harrer, Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Oststeiermark. "Ein Einzelumsatz bringt mehr ein", dies liege daran, dass die gestiegenen Preise für Energie, Rohstoffe, etc. an die Kunden weitergegeben wurden. In Summe gebe es jedoch einen Mengenverlust der Aufträge.