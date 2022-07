Eine auf einer Freifläche geplante PV-Anlage in Vorau mit 5000 Modulen sorgt für Aufregung. Seitens der Errichter, der Bioenergie Köflach, und des Grundbesitzers, dem Stift Vorau, lud man daher zu einer Informationsveranstaltung in den Kutscherwirt, zu der rund 30 Interessierte gekommen waren. Dabei gingen die Wogen so hoch, dass einige der Teilnehmer den Saal verließen. Die vorrangige Sache – nämlich die PV-Anlage – war allerdings nach einigen Punkten, darunter die Errichtung auf Freiflächen, die Einspeissituation und der Rückbau der Anlage gar nicht mehr Thema, viel mehr ging es um den Informationsfluss, der offensichtlich mehr als schiefgelaufen war.