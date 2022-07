Aus ungeklärter Ursache fing ein Fahrzeug am Donnerstag, dem 7. Juli, Feuer. Gegen acht Uhr in der Früh wurde die Feuerwehr Pinggau zum Spar-Parkplatz in der Blumensiedlung gerufen. Der Motorraum eines Pkws brannte lichterloh als die Einsatzkräfte eintrafen.