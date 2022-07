Freiwillige Sanitäter des Roten Kreuzes schlagen Alarm: An neun Tagen im Juli gibt es keinen Notarztdienst für die Region Hartberg. So steht etwa am ganzen vorletzten Juli-Wochenende kein Notarzt im Gebiet von Pischelsdorf bis Markt Allhau, von Pöllau bis Bad Blumau unmittelbar zur Verfügung.