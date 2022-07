Das Park&Ride an der Schnellstraße S 7 wurde offiziell eröffnet. Bei der Eröffnung schnitten Bürgermeister Franz Jost, Stadtwerkechef Franz Friedl, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und Landtagsabgeordneter Lukas Schnitzer symbolhaft das Band durch. Das Projekt der GIG Gemeinde Immobilien Gesellschaft, eine Tochter der Stadtwerke Fürstenfeld, befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem ebenfalls neu errichteten Busparkplatz. Es beinhaltet 40 Stellplätze und einen Fahrradabstellplatz, was das Umsteigen auf das öffentliche Bus-Verkehrsnetz oder auf Fahrgemeinschaften erleichtern soll.