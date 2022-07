Seit Montag macht Reporterin Larissa Robitschko und ihr Team halt im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Für das Abendmagazin "Studio 2" traf sie sich am zweiten Tag ihrer Reise durch die Oststeiermark mit den Mitgliedern des Biker-Verein Deaf Biker Hartberg für ein Interview in Oberbuch. Zu sehen ist das Interview mit dem Präsidenten des Vereins Wolfgang Niessner und Vizepräsident Reinhold Töglhofer sowie Bernhard Gruber, dem Obmann des Gehörlosen Kultur-Vereins Hartberg, am heutigen Dienstag, dem 5. Juli, ab 17.30 Uhr auf ORF 2.

Noch die ganze Woche wird "Studio 2" in der Oststeiermark filmen, am Mittwoch bei der Freiwilligen Feuerwehr, Donnerstag im Erlebnispark Geier und am Freitag bei der Formel 2 in Spielberg. Die Berichte werden von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt.