Immer der Nase nach: Wer im Ökopark Hartberg nach einer Destille sucht, muss nur dem intensiven Geruch von Lavendel folgen, um fündig zu werden. Durch zwei geöffnete Türen sieht man einen weiß gekachelten Raum, in dem eine fast deckenhohe Maschine steht. Ein Mann ist gerade damit beschäftigt, Lavendel in den metallenen Trichter der Destille zu schütten. Und die Arbeit ist noch lange nicht getan: Am Boden wartet nämlich ein großer Haufen der violetten Pflanzen darauf, zu Öl verarbeitet zu werden.