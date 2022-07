Am Freitag, dem 1. Juli, wurden die Feuerwehren Wenigzell, Vorau und Strallegg zu einem Wohnhausbrand mit vermisster Person in Ortsteil Pittermann in Wenigzell gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache brach an der Wand eines Holzhauses ein Brand aus, den eine Passantin bemerkte, woraufhin sie einen Freund kontaktierte. Dieser verständigte daraufhin die Feuerwehr. Sofort begannen die Feuerwehren mit der Brandbekämpfung.