Innerhalb von 16 Stunden kam es im Feuerwehrbereich Pinggau zu drei schweren Verkehrsunfällen. Zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Pinggau am Donnerstag, dem 30. Juni, ausrücken. Gegen 15 Uhr wurden sie an die L 423 (Höhe Elsenau) zu einem Motorradunfall gerufen. Der Lenker kam in einer Kurve von der Straße ab. Laut den Einsatzkräften hatte sich das Fahrzeug mehrmals überschlagen, bis es zum Stillstand gekommen ist. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen sofort vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert.