Ein Millionenprojekt ist geplatzt: Seit dem Jahr 2016 war an ehemaligen Schotterteichen in Großwilfersdorf das sogenannte "Teichprojekt" im Gespräch. Ein Wiener Immobilienentwickler hatte geplant, auf dem Areal in sechs Wohnblöcken am Wasser 25 Appartements mit 125 Wohneinheiten – alles Zweitwohnsitze – zu errichten. Für die Grundstücke im Umfang von 17 Hektar sollte er der Gemeinde 1,1 Millionen Euro und zusätzlich 300.000 Euro als Aufschließungskosten bezahlen. Doch das Geld ist nie am Gemeindekonto eingelangt, wie Bürgermeister Franz Zehner (ÖVP) der Kleinen Zeitung bestätigt.