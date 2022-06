15 Jahre ist es her, dass bei einem gemeinsamen Frühstück der Grundstein für die Ökoregion Kaindorf gelegt wurde. Seither haben die Gemeinden Kaindorf, Hartl und Ebersdorf, die der Region angehören, mehr als 400 Klimaprojekte umgesetzt und sich weit über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Für die Umsetzung von vier großen Projekten wurden zudem vier eigene Vereine ins Leben gerufen. Dieser Erfolg der letzten Jahre wird nun am kommenden Sonntag, dem 3. Juli, mit einem großen Fest in Kaindorf gefeiert.