Einer aufmerksamen Leserin ist aufgefallen, dass seit geraumer Zeit die Ampeln entlang der B54/Ressavarstraße im Hartberger Stadtgebiet die ganze Nacht hindurch eingeschaltet bleiben, trotz geringem Verkehrsaufkommen. Früher waren die Ampelschaltungen in der Nacht stets ausgeschaltet bzw. blinkten diese durchgehend gelb, so die Leserin. Auf der Suche nach der Sinnfrage hat sie sich nun an die Kleine Zeitung gewandt.