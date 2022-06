Sanft hebt der schwarze Helikopter vom Boden ab. Das typische Summen der Rotorblätter erklingt und bald ist der "Black Hawk" nur noch ein Punkt am Himmel. Im Landebereich legen Juroren, Veranstalter, Zuschauer und Kollegen währenddessen gespannt den Kopf in den Nacken: In mehreren hundert Metern Höhe erscheint schließlich ein blau-weiß-roter Fallschirm, wenig später landet ein Franzose. Null Zentimeter Abstand zum Zielpunkt ist ein vollauf gelungener Sprung.