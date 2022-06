Im Bereich des Pöllauer Schlosses stehen in der Ortenhofenstraße zwei Halteverbotstafeln ohne jegliche Zusatzinformation. Der Boden dazwischen ist teilweise mit einem hingeklecksten Asphaltband versiegelt. Ansonsten sieht man eine abgefahrene Grasnarbe. Optisch spricht die Situation also eine Einladung zum Abstellen eines Fahrzeuges aus, was aber gesetzeswidrig ist.