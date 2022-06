Am Sportgelände in Hartberg wuseln direkt vor einer großen Bühne zahlreiche Lehrlinge aus der ganzen Steiermark auf und ab. Und das, aus einem einzigen Grund: dem großen Lehrlingssporttag 2022. Egal, ob im ersten Lehrjahr oder kurz vor dem Abschluss, ob Mädchen oder Junge, ob angehender Mechaniker oder baldige Bürokauffrau, eine große Masse aus unterschiedlichsten Teenager hat es in die Oststeiermark gezogen. Auf den ersten Blick lässt sich nur eine Gemeinsamkeit erkennen: Alle tragen ein weißes und rotes Shirt, auf dem der Aufdruck "LUV-Lehrlingssporttag 2022 Hartberg" zu erkennen ist.