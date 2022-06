Die Rodungs- und Planierarbeiten für den 136 Pkw-Stellplätze umfassenden Parkplatz in der Feistritzgasse in Fürstenfeld haben begonnen. Immobilienmaklerin Silvia Dowsing-Tieber, die in Sichtweite zur Baustelle wohnt, sieht darin eine massive Gefährdung der dort beheimateten Vogel- und Kleintierpopulation.