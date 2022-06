Man stelle sich vor: 26 Schüler sitzen gemeinsam mit einem Lehrer und 26 Computern in einem Dachgeschoß-Klassenzimmer bei stolzen 32 Grad Außentemperatur, ohne Klimaanlage. Unzumutbar? So sieht jedoch derzeit die Realität in der Mittelschule Gerlitz in Hartberg aus.