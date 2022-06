In der Mittelschule Gerlitz herrscht in einigen Klassenzimmern an heißen Sommertagen unerträgliche Hitze. Jetzt sucht man händeringend nach einer Lösung, um die Situation für Schüler und Lehrer wieder erträglicher zu machen. Direktorin Sabine Nöhrer sieht das Problem, das inzwischen sogar im Gemeinderat debattiert wird, vor allem in den Dachgeschoss-Klassenräumen. Eine Klimaanlage lässt der Denkmalschutz nicht zu, der Ansatz der Stadtgemeinde hingegen, eine Nachtlüftung zu installieren, löst das Problem nicht.