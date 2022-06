Der geplante Großparkplatz in der Fürstenfelder Feistritzgasse nimmt trotz anhaltender Kritik langsam Form an. So erfolgte vor einigen Tagen der Startschuss für die Errichtung des Parkplatzes mit 136 Pkw-Stellplätzen am Fuße der historischen Stadtmauer. Aus der Sicht von Anrainer Dieter Schalk und Franz Sommer, Kopf der Bürgerinitiative lebenswertes Fürstenfeld (BilF), stellen die Grabungsarbeiten jedoch einen Gesetzesbruch dar, da man die rechtlich verankerte Beschwerdefrist einfach beiseite geschoben habe.