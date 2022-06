Nur selten schaffen es die Belange der Kinder und Jugendlichen in den Hartberger Gemeinderat. Umso größer dürfte der Aufruhr einiger Eltern gewesen sein, die sich über die Klassenzimmer-Zustände der Mittelschule Gerlitz, vor allem in den Sommermonaten, Sorgen machen. Die Hitze in den Klassenzimmern soll unerträglich und die vorhandene Lüftungsanlage sinnlos sein, da der Lärm den Unterricht komplett übertönt. Eine eingebaute Klimaanlage wird gefordert, was Bürgermeister Marcus Martschitsch in Zugzwang bringt. Denn der Denkmalschutz macht ihm einen Strich durch die Rechnung, da eine solche Anlage den Vorgaben nicht entsprechen würde.