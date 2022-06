"Vielleicht will der Herrgott, dass mir zumindest die 6000 gelingen"

Im Herbst steht die Bundespräsidentenwahl an. Zum fünften Mal will es dabei der pensionierte Richter Martin Wabl aus Fürstenfeld versuchen. Bisher scheiterte er stets an den notwendigen 6000 Unterstützungsunterschriften. Das motiviert ihn diesmal.