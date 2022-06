Idyllisch, beinahe wie gemalt, präsentiert sich Fischbach am 15. Juni und ist damit ideal als Drehort für die zweite Staffel der TV-Doku-Serie "Österreichs & Südtirols Bergdörfer" geeignet. Gefilmt wird unter anderem am Bauernhof der Familie Karelly. Fünf Vorschläge für Höfe habe sie gemacht, erzählt Fischbachs Bürgermeisterin Silvia Karelly, die den Hof gemeinsam mit ihrem Mann Peter betreibt. "Ich hab nur nebenbei erwähnt, dass wir auch einen Hof haben." Umso überraschender kam der Anruf am Sonntag: "Drehbeginn ist am Mittwoch, hat es geheißen."