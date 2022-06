Freibad Hartberg führt neue 2-Stunden-Karte am Nachmittag ein

Auf Facebook hagelte es Kritik am Freibad Hartberg. In der vergangenen Gemeinderatssitzung verkündete Bürgermeister Marcus Martschitsch, dass nun eine 2-Stunden-Karte am Nachmittag eingeführt wurde.