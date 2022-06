Einer Frau wird vorgeworfen, zwei Polizeibeamte mit "dummer Dödl" und anderen derben Schimpfworten beleidigt zu haben, außerdem steht sie wegen Körperverletzung an ihrem Ehemann vor dem Fürstenfelder Bezirksgericht. Da die Frau schließlich nur noch hysterisch und in Tränen aufgelöst antwortet, ordnet der Richter ein psychiatrisches Gutachten an - der Prozess musste abgebrochen werden.