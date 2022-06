Glück im Unglück hatten drei jungen Burschen in der Nacht von Sonntag auf Montag. Kurz vor zwei Uhr in der Früh kamen sie mit ihrem Pkw in der Nähe der landwirtschaftlichen Fachschule Kirchberg von der Straße ab und landeten in einem tiefen Graben. Die Feuerwehr musste das Fahrzeuge mit dem Kran bergen.