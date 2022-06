Auch während der Sommermonate wird die Impfstraße in Hartberg (Wienerstraße 6) geöffnet sein. "Den ganzen Sommer über wird in der Impfstraße jeden Dienstag und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr und jeden Freitag von 10 Uhr bis 20 Uhr geimpft", heißt es in einer Aussendung des Coronapandemie-Managements des Landes Steiermark. Außerdem wird erneut auf die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums hingewiesen, wonach Personen ab 80 Jahren jedenfalls sechs Monate nach der dritten Impfung eine Auffrischungsimpfung gegen das Sars-CoV-2-Virus in Anspruch nehmen sollten.